टीएमसी बंगाल जीतेगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दारों को उन्हीं के क्षेत्र में हराएगी। टूरिस्ट गैंग के लोग वही काम करेंगे जिसमें वे पारंगत हैं। बंगाल में महिलाएं वैसे ही साड़ी पहनेंगी जैसे पहनना चाहती हैं: टीएमसी सांसद, डेरेक ओ ब्रायन



TMC will win Bengal. Bengal's daughter will defeat Bengal's traitor in his own backyard at Nandigram, members of tourist gang will continue to do what they do best - try & destroy institutions in India. Women in Bengal will continue to wear sarees any way they want: Derek O'Brien pic.twitter.com/8aAokkSznI