बेहला से भाजपा उम्मीदवार पायल सरकार ने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 57% मतदाता महिलाएं हैं और मैं उन पर भरोसा कर रही हूं ... मैं लोगों से मतदान केंद्रों पर आने और वोट डालने की अपील करती हूं। सुरक्षा बल तैनात हैं। मुझे लगता है कि आज सब कुछ बहुत शांति से हो जाएगा।

57% of voters in my constituency are women & I am banking on them... I appeal to people to come to polling stations & cast votes. Security forces are deployed. I think everything will go very peacefully today: Payel Sarkar, BJP candidate from Behala East #WestBengalPolls pic.twitter.com/sHNzUiAhIH