विधानसभा चुनावों में वोटर्स को नहीं भाया NOTA, क्या कहते हैं 5 राज्यों के आंकड़े?
हालिया विधानसभा चुनावों में NOTA को मतदाताओं का खास समर्थन नहीं मिला। असम में 1.29 फीसदी के अलावा अन्य राज्यों में इसका आंकड़ा 1 प्रतिशत से भी कम रहा। क्या कहते हैं आकड़े?
ताजा विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि मतदाताओं के बीच 'नोटा' (नोटा) विकल्प की लोकप्रियता कम हुई है। असम को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में NOTA ने एक फीसदी का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया।
असम टॉप, 1.29 फीसदी ने दबाया NOTA
असम में 1.29 प्रतिशत मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) पर NOTA का बटन दबाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में असम नोटा का विकल्प चुनने वालों में पहले नंबर पर रहा। असम की 126 सीटों में से 13 के नतीजे आ गए हैं। इनमें 11 सीट पर भाजपा, एक सीट पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और एक सीट पर एआईयूडीएफ ने जीत दर्ज की है। अब तक के रुझानों में भाजपा 71 सीट पर और कांग्रेस 19 सीट पर आगे है।
दूसरे नंबर पर बंगाल
पश्चिम बंगाल में 0.81 फीसदी मतदाताओं ने नोटा के विकल्प पर वोट किया। मतगणना के रुझानों में BJP ने 194 विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी 92 सीटों पर आगे है। पश्चिमी बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है।
पुडुचेरी तीसरे स्थान पर
पुडुचेरी तीसरे स्थान पर रहा जहां 0.73 फीसदी मतदाताओं ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के नेतृत्व वाला NDA बहुमत के साथ सत्ता में बने रहने के लिए आगे है। एआईएनआरसी जहां 9 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। उसकी सहयोगी BJP दो सीटें जीतने के साथ 5 सीटों पर आगे चल रही है।
क्या कहते हैं केरल के आंकड़े?
केरल में 0.58 प्रतिशत मतदाताओं ने NOTA का बटन दबाया। केरल में विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। कांग्रेस ने 140 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटें जीतीं और 27 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उसकी प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल ने 8 सीटें जीतीं।
तमिलनाडु में NOTA पर वोट
वहीं तमिलनाडु में 0.41 प्रतिशत मतदाताओं ने इसे चुना। तमिलनाडु में नई पार्टी तमिलगा वेत्री कणगम (टीवीके) 233 सीटों में से 109 सीटों पर बढ़त बनाए है। टीवीके 3 सीटें जीत चुकी है। वह 104 अन्य सीटों पर आगे चल रही है। विजय स्वयं पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे हैं।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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