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इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों में दिखा एग्जिट पोल्स का अक्स, टीवीके पर किसका अनुमान सटीक?

May 04, 2026 11:07 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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विधानसभा चुनाव बाद जारी कई एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल, असम और केरल को लेकर किए गए ज्यादातर पूर्वानुमान असल नतीजों के करीब रहे। एक प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी की ओर से तमिलनाडु में टीवीके को लेकर किया गया आकलन तो पूरी तरह सटीक साबित हुआ।

इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों में दिखा एग्जिट पोल्स का अक्स, टीवीके पर किसका अनुमान सटीक?

हालिया विधानसभा चुनावों के बाद जारी एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल, असम और केरल के परिणाम काफी हद तक सटीक रहे। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी 'टीवीके' को लेकर 'एक्सिस माय इंडिया' का अनुमान बिल्कुल सही निकला। 'एक्सिस माय इंडिया' के एग्जिट पोल्स में टीवीके को बहुमत के करीब दिखाया गया था। असम में लगभग सभी सर्वेक्षणों ने भाजपा गठबंधन की प्रचंड जीत का सही दावा किया। केरल में अधिकतर एजेंसियों ने एलडीएफ की विदाई और यूडीएफ की सत्ता में वापसी का पूर्वानुमान लगाया था।

'एक्सिस माय इंडिया' का अनुमान था कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके अपने पहले ही चुनाव में 98 से 120 सीटों के साथ सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। यह आकलन असल नतीजों में सही साबित हुआ। यह पार्टी फरवरी, 2024 में अस्तित्व में आई थी।

वैसे, ज्यादातर एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत तथा केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत की संभावना जताई थी।

कुछ सर्वेक्षणों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत की संभावना भी जताई थी।

'पीपुल्स पल्स' के सर्वे में कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस 177 से 187 सीटें हासिल करके अपनी सत्ता बरकार रख सकती है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। कांग्रेस को एक से तीन सीट मिलने की संभावना जताई गई थी।

'जनमत पोल्स' के एग्जिट पोल में कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं तो भाजपा को 80 से 90 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।

'पोल डायरी' के सर्वे का अनुमान था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 142 से 171 सीटों के साथ पहली बार सत्ता में आ सकती है। इस सर्वेक्षण में संभावना जताई गई थी कि तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।

'मैट्रिज' के सर्वेक्षण में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 146 से 161 सीटों के साथ सरकार बना सकती है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती है तथा वह सत्ता से बाहर हो सकती है।

'पी-मार्क' के सर्वेक्षण में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं तो टीएमसी को 118-138 सीटें मिलने का अनुमान है।

'टुडेज चाणक्य' ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को 192 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था।

असम को लेकर सभी सर्वेक्षणों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत की संभावना जताई गई थी।

'एक्सिस माय इंडिया' के सर्वेक्षण में कहा गया था कि असम में भाजपा नीत राजग 88 से 100 सीटें जीत सकता है तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं।

'मैट्रिज' के एग्जिट पोल में कहा गया था कि असम में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 85 से 95 सीटें के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है, जबकि कांग्रेस नीत गठबंधन 25 से 32 सीटों पर ही सिमट सकता है।

'जनमत पोल्स' का अनुमान था कि असम में भाजपा नीत गठबंधन को 87 से 98 सीटें हासिल हो सकती हैं तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 29 से 30 सीटों पर ही सिमट सकता है।

'जेवीसी' के एग्जिट पोल में कहा गया था कि असम में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को 88 से 101 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है, वहीं कांग्रेस नीत गठबंधन को सिर्फ 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है।

केरल को लेकर लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों ने सत्ता से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की विदाई और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत की संभावना जताई थी।

'एक्सिस माय इंडिया' के एग्जिट पोल में कहा गया था कि यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एलडीएफ को 49 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है।

'पीपुल्स पल्स' ने केरल में यूडीएफ को 75 से 85 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जताई थी। उसका अनुमान था कि माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 55 से 65 सीटें ही मिलेंगी और वह सत्ता से बाहर हो जाएगा।

'वोट वाइब' के सर्वे में कहा गया था कि यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एलडीएफ को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं।

'पीपुल्स इनसाइट' के सर्वेक्षण के अनुसार, यूडीएफ को 66 से 76 सीटें हासिल हो सकती हैं तथा एलडीएफ को 58 से 68 सीटें हासिल होने का अनुमान है। उसने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया था।

तमिलनाडु में अधिकतर सर्वेक्षणों ने द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमान जताया था। हालांकि 'एक्सिस माय इंडिया' ने टीवीके के पहले ही चुनाव में बहुमत के करीब पहुंचने का अनुमान लगाया था। उसका आकलन था कि विजय की पार्टी को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 से 120 सीटें मिल सकती हैं।

'एक्सिस माय इंडिया' के सर्वेक्षण में कहा गया था कि द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलने तथा अन्नाद्रमुक की अगुवाई वाले राजग को सिर्फ 22 से 32 सीटें हासिल होने का अनुमान है।

'पीपुल्स पल्स' ने द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। उसका अनुमान था कि राजग को 65 से 80 तथा अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को 18 से 24 सीटें मिलेंगी।

'मैट्रिज' के सर्वेक्षण में कहा गया था कि द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन 122 से 132 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रख सकता है तथा अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राजग को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को 10 से 12 हासिल हो सकती हैं।

पुडुचेरी को लेकर ज्यादातर सर्वेक्षण का अनुमान था कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) की अगुवाई वाले राजग गठबंधन को बहुमत मिल सकता है।

'एक्सिस मॉय इंडिया' के एग्जिट पोल में कहा गया था कि पुडुचेरी में राजग को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस और द्रमुक के गठबंधन को छह से आठ सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को दो से चार सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी।

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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