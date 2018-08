Asian Games 2018: भारत ने घुड़सवारी की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में जीते 2 रजत पदक

भारत को 18वें एशियाई खेलों में रविवार को आठवें दिन घुड़सवारी स्पर्धा में दो रजत पदत हासिल हुए हैं। एकल स्पर्धा में पहला रजत पदक फवाद मिर्जा ने दिलाया, वहीं दूसरा रजत टीम स्पर्धा में हासिल हुआ है। मिर्जा ने सेनोर मेडिकोट नाम के घोड़े के साथ फाइनल में 26.40 सेकेंड में अपनी स्पर्धा को पूरा कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और रजत पर कब्जा जमाया। पांच साल की उम्र से घुड़सवारी सीख रहे मिर्जा ने 2014 में हुए एशियाई खेलों में इसी स्पर्धा में 10वां स्थान हासिल किया था। ऐसे में यह एशियाई खेलों का उनका पहला पदक है।

जापान ने जीता स्वर्ण, कांस्य थाईलैंड के नाम

इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान के योशियाकी ओइवा ने जीता। उन्होंने 22.70 सेकेंड का समय लिया। चीन के एलेक्स हुआ ने 27.10 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा, टीम स्पर्धा में भी भारत ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक ही जीता। राकेश कुमार, आशीष मलिक, जीतेंद्र सिंह और मिर्जा की टीम ने 121.30 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जापान ने ही जीता। जापान की टीम ने 82.40 सेकेंड का समय लिया। थाईलैंड ने 126.70 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पर कब्जा जमाया।

So 31 Medals for India now (7 Gold, 7 Silver & 17 Bronze) #AsianGames