हिन्दुस्तान शिखर समागम 2017: अजय देवगन ने कहा, "मैं कॉमेडी को भी बहुत सीरियसली लेता हूं'

हिन्दुस्तान शिखर समागम में अभिनेता अजय देवगन ने कहा कि मैं कॉमेडी को भी बहुत सीरियसली लेता हूं। अच्छा काम करने के लिए लाइफ में हंसी-मजाक होना जरूरी है। अजय देवगन ने कहा कि लोगों को फिल्म पसंद आ जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। हम फिल्म बनाते समय चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए। रिकॉर्ड के लिए फिल्म नहीं बनाते।