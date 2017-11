हिन्दुस्तान शिखर समागम 2017: विद्या बालन ने कहा, "बॉडी शेम करने वालों को खुद पर शर्म करनी चाहिए"

हिन्दुस्तान शिखर समागम में अभिनेत्री विद्या बालन बालन ने कहा कि बॉडी शेम करने वालों को खुद पर शर्म करनी चाहिए। उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लोगों को खुद की पर्सनैलिटी पर भरोसा करना चाहिए, दूसरों की सुनेंगे को हमेशा नाखुश ही रहेंगे। ☛ Visit our Official website:http://www.livehindustan.com/ ☛ Follow ANI News : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like us: https://www.facebook.com/LiveHindustanNews/ ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com