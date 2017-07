PHOTOS: हरिद्वार पहुंची मनीषा कोइराला, गंगा में डुबकी लगाने के बाद घाट पर बिताया समय

युवाओं के दिलों में राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला गुरू पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार रात कनखल स्थित अपने गुरू के आश्रम पहुंची। यहां रात बिताने के बाद रविवार की सुबह पांच अभिनेत्री आश्रम के कुछ लोगों के साथ विरक्त घाट पहुंची। जहां अभिनेत्री कुछ देर गंगा निकारे घूमी।

करीब 15 मिनट बाद सुबह 5:30 बजे अभिनेत्री ने विरक्त घाट पर गंगा स्नान किया। मनीषा गंगा किनारे का मनमोहक दृश्य देख आकर्षित हो उठी कि गंगा स्नान के बाद एक्ट्रेस ने कुछ देर घाट पर समय बिताया।

Sitting quietly by the river n my fav #Viraktaghat #haridwar pic.twitter.com/NUEywvJu9U

मनीषा ने अपने ट्विटर एकाउंट में गंगा निकारे की फोटो अपलोड भी की हैं। अभिनेत्री ने लिखा हैं कि गंगा निकारे के दृश्य ने उनको आकर्षित किया हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा अपने चाहने वालों को गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दी। साथ ही अपने गुरु को नमन भी किया। उधर अभिनेत्री के आने के बाद आश्रम में चाहने वालों की भीड़ उमड़ गयी हैं। अभिनेत्री के फैन एक झलक पाने के लिए बेताब आश्रम के बाहर जमे हुए हैं।

Meditated in #Viraktaghat where sages n saint' body gets immersed in the river pic.twitter.com/syHKmBPu25