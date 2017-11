कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखण्ड का लाल शहीद

कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में उत्तराखण्ड के सूरज सिंह तोपाल शहीद हो गए हैं। इस ऑपरेशन में सेना का एक और जवान शहीद हुआ है। जबकि सीआरपीएफ का दो जवान घायल हो गए। पुलवामा के सांबूरा इलाके में इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है।

जानकारी के अनुसार पांपोर के सांबूरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर बाद सुरक्षा बलों ने गुरुवार शाम को घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें दो जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सूरज सिंह तोपाल उत्तराखण्ड के चमोली जिले के रहने वाले थे। उनका गांव कर्णप्रयाग क्षेत्र में कोलाडूंग्री का फलोट हैं। सूरज चार बहनों के इकलौते भाई थे। सूरज के पिताजी भी पूर्व सैनिक हैं। सूरज की उम्र महज 25 साल थी। देश की सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद हुए शहीद सूरज सिंह तोपाल को पूरा उत्तराखण्ड नमन कर रहा है।

<

Gen Bipin Rawat #COAS & all ranks #IndianArmy salute Sigmn Kushwah Pradip Singh & Sep SS Topal who attained martyrdom in Pulwama Sector, J&K pic.twitter.com/1xpmyqLKnG