फील्डिंग में भी एकता बिष्ट का जवाब नहीं, सचिन भी कर चुके तारीफ

महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट झटककर सुर्खियों में आई एकता बिष्ट गेंदबाजी के साथ–साथ क्षेत्ररक्षण भी शानदार करती हैं। उनकी इस काबिलियत के मुरीद खुद क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर भी हुए।

महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की विल्सन को अहम मौके पर रन आउट कर एकता ने मास्टर ब्लास्टर का दिल जीता था। सचिन ने अपने ट्वीट कर एकता की तारीफ भी की थी। आईसीसी महिला वन डे विश्व कप में 24 जून को भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 281 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया। मगर भारतीय गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। 154 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद विल्सन ने आक्रामक रुख अपनाया। कैथरीन ब्रन्ट और जेनी गन के साथ मिलकर विल्सन स्कोर 200 पार ले गई।

एकता की फील्डिंग पर सचिन ने ये किया था ट्वीट

Good awareness by Ekta Bisht to get another crucial run out. Mona Meshram's run out wasn't bad either. Keep it going India. #WWC17