सीएम ने किया ट्वीट ‘सब चलता है’ मेरी सरकार में नहीं चलेगा

उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना ‘सब चलता है’ पर मेरी सरकार में ये नहीं चलेगा। बृहस्पतिवार से चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम ने बीते दिन सचिवालय में वीडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान अफसरों कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने यह लाइन ट्वीट की है।

बृहस्पतिवार को सचिवालय में पांच घंटे तक चली वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम नौकरशाहों पर सख्त दिखे। उन्होंने बायोमैट्रिक हाजिरी, जल संचय, हरेला जैसे मुद्दों पर जिलाधिकारी नैनीताल को रिपोर्टिंग और कार्य में सुधार की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि अफसर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने ट्वीट कर भी साफ किया कि राज्य में ‘सब चलता है’ का कल्चर नहीं चलेगा। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट

I want to make it absolutely clear to anyone and everyone that there is no place for "chalta hai" attitude in my government.