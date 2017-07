उत्तराखंड के बड़ाहोती में घुसे चीनियों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा

भारत-चीन सीमा पर उत्तराखंड के बड़ाहोती में एक फिर चीनी सैनिकों के घुसपैठ करने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार, 25 जुलाई को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब एक किमी तक अंदर घुस आए थे। हालांकि चमोली जिला प्रशासन ऐसी घटना से इनकार कर रहा है।

Chinese Army personnel were spotted in #Barahoti sector in #Uttarakhand on July 25: official sources.