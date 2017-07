‘टॉयलेट’ पर इस नौजवान ने गाया जोरदार गाना, अक्षय ने ट्वीट से दी शाबाशी

टॉयलेट पर देहरादून के उभरते रैपर ने ऐसा जोरदार रैप गाया कि अक्षय कुमार तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने रैप गाने वाले नौजवान को शाबाशी देते हुए ट्वीट किया है।

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने देहरादून के युवा अभिषेक भट्ट को उनके एक रैप वीडियो के लिए ट्वीट कर शाबाशी दी है। अभिषेक ने ये रैप गीत अक्षय की आने वाली फिल्म टायलेट-एक प्रेमकथा से प्रेरित होकर तैयार किया है। अक्षय ने ट्वीट में कहा है कि वह इस गीत के लिए अभिषेक को सैल्यूट करते हैं। अक्षय के ट‌्वीट करने भर से लोगों में अभिषेक के गीत को सुनने की उत्सुकता एकाएक बढ़ गई है।

देहरादून के बसंत विहार में रहने वाले अभिषेक भट्ट ने ये 29 जून को ये वीडियो यू-ट्यूब पर डाला था। अब 23 हजार से ज्यादा व्यू इस वीडियो को मिल चुके हैं।

रैप वीडियो देश को करता गंदा क्यों, इंसान बना है अंधा क्यों, पावर की आड़ मे चल रहा गलत धंधा क्यों.., यू-ट्यूब पर पड़ने के बाद से ही खूब देखा-सुना गया है। अभिषेक के अनुसार अक्षय की फिल्म टायलेट एक प्रेमकथा विशेष संदेश देने वाली फिल्म है। जिससे वे प्रेरित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से भी वह काफी प्रभावित हैं। इसलिए उन्हें इस विषय पर रैप बनाने की सूझी। हालांकि तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अक्षय इस रैप वीडियो को देखेंगे।

पढ़ें अक्षय कुमार का ट्वीट

<

Har ghar mein hoga shauchalaya, woh din sabse acha hoga hi lekin filhaal yeh video dekhkar aaj ka din acha ho gaya😁 Salute to you Mr. #ABRK https://t.co/iqkala1vmH