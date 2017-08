गोरखपुर हादसा: विपक्षी नेताओं के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखपुर को पिकनिक स्पॉट न बनाएं

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर से ‘स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश’ अभियान की शुरुआत की। योगी ने अंधियारीबाग दलित बस्ती में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान पर भी खासा जोर दिया। योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ अभियान से जुड़ें। गंदगी को दूर करके ही आप बीमारी से बच सकते हैं। गंदगी दूर होगी तो इंसेफेलाइटिस भी खत्म हो जाएगा।

राजनीति:NDA में शामिल होने पर नीतीश का फैसला आज, शरद पर कार्रवाई संभव

योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। विपक्षियों पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग गोरखपुर का दर्द नहीं समझ सकते हैं इसलिए यहां आकर इसे पिकनिक स्पॉट न बनाएं। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। राहुल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत का शिकार हुए बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुछ दिन पहले ऑक्सिजन की सप्लाई न होने की वजह से 36 बच्चों की मौत हो गई थी।

सियासत: राहुल गांधी-योगी आदित्यनाथ करेंगे गोरखपुर का दौरा

Gorakhpur: UP CM launched 'Swachh Uttar Pradesh, Swasth Uttar Pradesh' campaign & broomed a street in #Gorakhpur 's Andhiyari Bagh locality. pic.twitter.com/B9VQueOCuy

Govts in last 12-15 yrs ruined institutions in UP for selfish motives by institutionalizing corruption,kept people deprived of facilities-CM pic.twitter.com/2KyA5Pjw0u