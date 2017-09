विधानसभा का घेराव करने पहुंचे साक्षरता प्रेरकों पर लखनऊ में लाठीचार्ज- देखें VIDEO

शिक्षक दिवस पर लखनऊ में बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे साक्षरता प्रेरकों पर मंगलवार को लाठियां भांजी गईं। वह विधानभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। आदर्श साक्षरता कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के कई जिलों से यह प्रेरक इकट्ठे हुए थे। इनकी मानें तो पिछले 30 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने इन लोगों को धरना स्थल तक खदेड़ दिया। फिलहाल धरनास्थल पर प्रेरकों का प्रदर्शन जारी है।

आदर्श साक्षरता कर्मी वेलफेयर एसोशिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह का कहना है कि उन लोगों को ढाई साल से मानदेय नहीं दिया गया है। साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरक को मात्र दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। ये मानदेय भी ढाई साल से नहीं मिलने से प्रेरकों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। अपनी इन्हीं 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग उन्होंने लखनऊ पहुंच कर उठाई है। उन्होंने कहा कि इन प्रेरकों से सरकार अन्य काम भी लेती है पर उन्हें समय से मानदेय का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है।

