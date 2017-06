आजम ने खुद को बताया BJP की आइटम गर्ल, कहा- PM मोदी की पाक यात्रा के बाद सेना का हौसला गिरा

भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवादों में आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने खुद को बीजेपी का आइटम गर्ल करार दिया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, आजम खां ने कहा, 'मैं बीजेपी का आइटम गर्ल हूं। उनके पास बात करने के लिए कोई और नहीं है।'

I am BJP's item girl, they don't have anyone else to talk about. They even fought elections here focusing on me: Azam Khan,SP pic.twitter.com/20PFUfJFXC