ट्रैक पर चल रहा था मरम्मत का काम इसलिए हुआ उत्कल एक्सप्रेस हादसा:रेलवे

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में शनिवार को कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस भीषण हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा शाम करीप 5 बजकर 45 मिनट पर हुआ। चश्मदीदों की मानें तो हादसे में 50 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हादसे में 20 लोगों मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है और 92 से ज्यादा लोग घायल हुऐ हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर आज ही जबावदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

ट्रेफिक रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने भी मीडिया से प्रेस कॉनफ्रेस कर बताया कि इस हादसे के बाद हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये एक बेहद दुखद हादसा है। हादसे में करीब 20 लोग मारे गए हैं और 92 लोग घायल हुए हैं। जमशेद ने बताया कि रेलवे ने माना है कि ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज रात 10 बजे तक रूट पर ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

As per directions of Railway Min, strict action will be taken against those found guilty prima facie : Mohd Jamshed #UtkalExpressDerailment pic.twitter.com/mmhgNGVLCb — ANI (@ANI) August 20, 2017

Traffic on the line will be restored around 10 pm: Mohd Jamshed (⁠⁠⁠⁠⁠Member Traffic, Railway Board) #UtkalExpressDerailment pic.twitter.com/xaUTrI3PnE — ANI (@ANI) August 20, 2017