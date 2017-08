गोरखपुर में गरमाई सियासत: पड़ितों के परिजनों से मिले राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर में राहुल ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की कमी से मारे गए बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बार राहुल मेडिकल कॉलेज में हालात का भी जायजा लेंगे। राहुल ने शुक्रवार को ही संदेश भिजवाया था कि एसपीजी उनकी सुरक्षा का तामझाम न करें और उनकी फ्लीट में एम्बुलेंस और डॉक्टरों की तैनाती न की जाए। बल्कि ये सारी एम्बुलेंस और डॉक्टर इंसेफेलाइटिस पीड़ितों के इलाज में लगाए जाएं।

उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी उनकी सुरक्षा की बजाए बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम पर फ़ोर्स को लगाने की बात कही थी। हालांकि राहुल गांधी के कार्यक्रम के पहले पहुंची एसपीजी ने उनके कार्यक्रम स्थलों का लगातार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया कि राहुल की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न होने पाए। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 'स्वच्छ उत्तर प्रदेश-स्वस्थ उत्तर प्रदेश' अभियान का शुभारंभ करने गोरखपुर पहुंचे हैं। दोनों के एक ही दिन गोरखपुर पहुंचने से सियासत गर्मा गई है।

‘स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश’ अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी ने स्वच्छता अभियान पर भी खासा जोर दिया। योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ अभियान से जुड़ें। गंदगी को दूर करके ही आप बीमारी से बच सकते हैं। गंदगी दूर होगी तो इंसेफेलाइटिस भी खत्म हो जाएगा। योगी ने अपने भाषण में विपक्षी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग गोरखपुर का दर्द नहीं समझ सकते हैं इसलिए यहां आकर इसे पिकनिक स्पॉट न बनाएं।

