कार्रवाई: यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अवैध बिल्डिंग को LDA ने किया ध्वस्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद शनिवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि इस समय गायत्री प्रजापति गैंगरेप मामले में जेल में बंद हैं।

Officials of Lucknow Development Authority demolish illegal construction raised by Gayatri Prajapati in Ashiyana's Saleh Nagar pic.twitter.com/Mn791eYX2r