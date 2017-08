डोकलाम विवाद:UP के बाजारों से गायब हुई चाइनीज राखी,जानिए क्या है वजह

डोकलाम विवाद के बाद से भारत-चीन के रिश्ते में खटास आ गई है। इस रिश्ते का असर केवल सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। इसका ही नतीजा है कि बाजार से चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। सोमवार को रक्षाबधंन है और बाजार में चीनी सामान की बिक्री मंदी पड़ी हुई है।

यूपी के कई जिले हैं जहां उपभोक्ता खुद चीनी सामान खरीदने का विरोध कर रहे हैं। आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद में लोग चीनी राखियां खरीदने से इंकार कर रहे हैं। यहीं नहीं लोगों में चीनी सामान खरीदने का क्रेज कम होता जा रहा है। वाराणसी, आगरा, मेरठ और मथुरा में बाजार फीका पड़ा है।

We are boycotting Chinese items due to tense situation;even ppl are not interested in buying Chinese products now:Seller #Agra #UttarPradesh pic.twitter.com/m4ItQ3JBuk