वायरल पोस्टर पर BSP की सफाई, हमने कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया

सोशल मीडिया पर वायरल हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के पोस्टर पर पार्टी की तरफ से सफाई है। पार्टी ने इस बात का पूरी तरह खंडन किया है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई पोस्टर जारी किया गया है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने बताया कि बीसपी का कोई भी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है। इसलिए ट्विटर के माध्यम से जारी किए गए पोस्टर और उससे संबंधित खबरें गलत और मिथ्या प्रचार हैं।

पड़ोसियों को नसीहतः भारत पर आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं- राजनाथ

सतीश मिश्रा ने कहा कि बीएसपी ने पोस्टर रिलीज नहीं किया। बीसपी उस ट्वीट का खंडन करती है। सतीश मिश्री के बयान के बाद पोस्टर को भी ट्विटर से हटा लिया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर सोमवार सबुह से ही बीएसपी का एक पोस्टर जमकर वायरल हो रहा था।

खुलासाः जेल से बाहर गई थीं शशिकला, पूर्व DIG रूपा ने सौंपा CCTV फुटेज

पोस्टर को @BspUp2017 के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। पोस्टर में पार्टी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, जेडीयू के नाराज नेता शरद यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की तस्वीर भी है.



There is no official Twitter a/c of BSP. Poster (with Mayawati, Akhilesh, Sonia asking for opp unity) wasn't released by BSP: Satish Mishra pic.twitter.com/qp2jeWkXtC