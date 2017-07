अपर्णा का जवाब: NGO को जो पैसा मिला वो अच्छे काम के लिए था, इसमें कुछ गलत नहीं

एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गौसेवा का 86 फीसदी अनुदान अपर्णा यादव के एनजीओ को दिया गया। अब अपर्णा यादव ने इस मामले में जवाब दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा कि इसमें गलत क्या है?

अपर्णा यादव ने कहा, 'इसमें गलत क्या है? यदि कोई संस्था जानवरों के लिए अच्छा काम कर रही है तो फिर उन्हें क्यों आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए?

#Correction So what's wrong in it? If some org is doing good wrk for welfare of animals then why shouldn't it be helped financially?:A Yadav