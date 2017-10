यूपी LIVE: C130J सुपर हरक्यूलिस के बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टच डाउन कर निकले एयरफोर्स के फाइटर जेट्स

मंगलवार को सुबह 10 बजे आगरा-लखनऊ ताज एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एयर फोर्स के कई विमान टच डाउन कर निकले। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने लैंड किया। इसके बाद एक के बाद एक मिराज, जेगुआर और सुखोई जेट्स के फ्लीट ने एक्सप्रेस वे को टच डाउन किया और वापस अपने-अपने बेस की तरफ बढ़ गए।

आज चार वायुसेना स्टेशनों से 17 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और एक्सप्रेस-वे पर लैंडिंग का अभ्यास करेंगे। इसे लेकर एक्सप्रेस-वे पर सोमवार सुबह से आवागमन बंद कर दिया गया। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की हवाई पट्टी पर सबसे पहले मालवाहक एएन-32एस लड़ाकू विमान कमांडो व अन्य सामग्री के साथ उतरेगा। मिराज, सुखोई, सी-130 लड़ाकू विमान भी लैंडिंग का अभ्यास करेंगे। उधर, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रूरी रसूलपुर, खंभौली व नवलजट्टापुर गांव के सामने मार्ग को बंद कर दिया है।

चार अलग-अलग वायुसेना स्टेशनों से उड़ान भरेंगे विमान मालवाहक एएन-32एस विमान पहले कमांडो लेकर उतरेगा



लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को वायुसेना के 15 लड़ाकू और दो परिवहन विमान टच डाउन करेंगे यानी जमीन को छूकर आसमान में उड़ जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा कि जब उन्नाव के पास बांगरमऊ हाईवे पर 17 विमान हाईवे को छुएंगे। एक्सप्रेस-वे बनने के दौरान वायुसेना के अनुरोध पर चार किमी का पैच रनवे की तरह ही तकनीकी तौर पर मजबूत बनाया गया था।

