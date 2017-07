खुलासा:यूपी विस में बरामद पाउडर विस्फोटक नहीं-आगरा लैब,सरकार नहीं मानी

यूपी विधानसभा में पिछले दिनों बरामद हुए विस्फोटक पर बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा की लैब ने इस बात की पुष्टि की है कि विस में बरामद वो विस्फोटक पीईटीएन का पाउडर नहीं था। 12 जुलाई को विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विस्फोटक बरामद होने पर हड़कंप मच गया था। 14 जुलाई को सार्वजनिक रूप से मामला सामने आया था कि वो पीईटीएन का खतरनाक पाउडर है। हालांकि यूपी सरकार इस टेस्ट की रिपोर्ट से साफ इंकार कर रही है। प्रधान सचिव का कहना है कि आगरा के पास कोई मशीन नहीं है इसलिए वहां टेस्ट के लिए कोई सैंपल भेजने का सवाल नहीं है।

It is to clarify that no sample sent to FSL Agra of substance as they don't have machines/wherewithal to conduct tests: Principal Secy Home