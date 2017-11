बड़ा हादसा: रायबरेली में NTPC प्लांट में बॉयलर का पाइप फटा, 10 की मौत, 100 लोग घायल

एनटीपीसी की ऊंचाहार इकाई में बुधवार को 500 मेगावाट की छठी इकाई में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वहां काम कर रहे करीब 30 श्रमिकों की मौत की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। जबकि यूपी एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि 10 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए है।

घायलों को एनटीपीसी के अस्पताल, जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वहां राख में श्रमिकों के दबे होने की सूचना है। राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना के बारे में एनटीपीसी प्रबंधन का कोई जिम्मेदार अफसर कुछ नहीं बोल रहा है।

एनटीपीसी की सभी छह इकाइयों में विद्युत उत्पादन चल रहा था। दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे छठी इकाई में भयावह विस्फोट हुआ। विस्फोट ब्वायलर से निकलने वाली राख की पाइप में हुआ। यह भारी भरकम पाइप इकाई से सीधे ऐश पांड को जाती है, जो यूनिट में करीब 90 फुट की ऊंचाई पर है। वहां काफी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे। बहुत बड़े व्यास वाली पाइप के फटने से काफी मात्रा में आग की तरह तप रही राख का मलबा बाहर आया और तमाम लोग राख के मलबे में दब गए। घटनास्थल पर भगदड़ तथा चीख-पुकार मच गई। परियोजना के सभी अफसर और राहत व बचाव टीम छठी यूनिट में पहुंच गई और राख में दबे लोगों को निकाल निकाल कर एनटीपीसी के अस्पताल में भेजा।

गंभीर रूप से घायलों को तत्काल जिला मुख्यालय के अस्पतालों को भेजा गया। घटना के बाद से एनटीपीसी में लोगों प्रवेश रोक दिया गया है। पूरे परिसर को सीआईएसएफ ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है।

लखनऊ से एनडीआएफ की टीम ऊंचाहर भेजी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

#SpotVisuals from Raebareli: Ash-pipe explosion at NTPC plant; at least 100 injured. pic.twitter.com/cgnaelrko3