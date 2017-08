VIDEO: यूपी के कैबिनेट मंत्री के घर की छत से टपक रहा है पानी

उत्तरप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकारी सिस्टम की पोल खोली। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर अपने ही घर की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें घर की छते से पानी टपकता हुआ दिख रहा है।

Pathetic condition of minister's bungalow & we hv to still depend on govt agencies, time to look beyond them & bring competition/quality pic.twitter.com/8cJ5ZCiChl