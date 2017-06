सांसदों ने कहा ट्रेनों में यात्रियों को दिए जा रहे हैं गंदे बेडरोल

कबीर जन्मस्थली को टूरिस्ट स्थल बनाने को कहा लखनऊ। कार्यालय संवाददाता लोकसभा की 6 सदस्यीय संसदीय समिति सांसद अंगदी सुरेश की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ पहुंची। सांसदों ने सबसे पहले उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात की और यात्रियों सुविधाओं पर काफी देर चर्चा की। संसदीय समिति ने कहा कि गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए। साथ ही ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाले बेडरोल की गंदगी पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। बैकठ में जीएम उत्तर रेलवे आरके कुलश्रेष्ठ, जीएम एनईआर एसपी त्रिवेदी, डीआरएम एनआर सतीश कुमार व एनईआर आलोक सिंह समेत वरिष्ठ रेल अधिकारी मौजूद थे। पूर्वोत्तर रेलवे के डीजीएम जी राजेश तिवारी ने सबसे पहले संसदीय समिति के सामने अपना प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने रेलवे के किए जा रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में सांसदों को जानकारी। इसके बाद सांसद हरिओम पांडे ने ऐशबाग सीतापुर-मैलानी तक की जा रही गेज कंर्वजन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस सेक्शन को ब्राडगेज किया जाए। ताकि ट्रेनों का संचालन बहाल हो सके। साथ ही उन्होंने एसी कोच में यात्रियों को दी जाने वाले बेडरोल में गंदगी की शिकायत पर अधिकारियों की क्लास लगाई। सांसद अजय मिश्र ने मैलानी बहराइच गेज कंर्वजन कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लम्बी दूरी की ट्रेनों में हो डॉक्टर संसदीय समिति की सदस्य अंजू बाला ने बालामऊ-संडीला के बीच रोड ओवर ब्रिज बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सुझाव दिया कि लम्बी दूरी की ट्रेनों में एक डाक्टर की तैनाती की जाना चाहिए। लम्बी दूरी की ट्रेनों में अक्सर यात्रियों के बीमार होने की सूचना आती है। ऐसे में ट्रेन में डॉक्टर होने से ट्रेन को स्टेशन पर रोकना नहीं पड़ेगा। साथ ही यात्रियों को जल्दी इलाज मिल सकेगा। सांसदों को मिले गंदे बेडरोल सांसद राजेश वर्मा ने ट्रेनों में यात्रियों को मिल रहे गंदे बेडरोल पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि दून एक्सप्रेस यात्रियों को गंदे बेडरोल व चादरें दी गई। एक के बाद एक पांच पैकेट खुलवाए गए लेकिन सभी में से गंदी चादरें निकली। सांसदों ने हमसफर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने और कपिलवस्तु व श्रावस्ती के बीच बौद्धिस्ट सर्किट बनाए जाने की बात कही। सांसद शरद त्रिपाठी ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन की बदहाली पर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कबीर की जन्मस्थली मगहर को टूरिस्ट स्थल बनाने की मांग उठाई। सांसद पुष्पेंद्र ने शहरों में ट्रेनों के ठहराव बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। ऑनलाइन मिलेगा ट्रेनों का ब्लाक उत्तर रेलवे के डीआरएम सतीश कुमार ने एक ऐसा साफ्टवेयर तैयार किया है। जिसकी मदद से रेलवे अधिकारी मरम्मत कार्य के लिए ऑनलाइन ट्रेनों का ब्लाक ले सकेंगे। मंगलवार को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आरके कुलश्रेष्ठ ने साफ्टवेयर का उदघाटन किया। इस साफ्टवेयर के जरिए रेल अधिकारी ऑन लाइन ब्लॉक की मांग कर सकेंगे और उनको ऑनलाइन स्वीकृति भी परिचालन विभाग से मिल सकेगी। इस साफ्टवेयर के जरिए एक सेक्शन में मिलने वाले सभी ब्लॉको की जानकारी दूसरी शाखाओं को हो सकेगी इससे वह शेडो ब्लॉक में अपने-अपने विभाग का कार्य कर सकेंगे l सॉफ्टवेयर का प्रयोग भविष्य में पड़ने वाली लम्बी अवधि के ब्लॉको की जरुरत पड़ने पर किया जा सकेगा। जीएम एनईआर ने किया लखनऊ जंक्शन का निरीक्षण पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने मंगलवार को लखनऊ जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम आलोक सिंह, सीओएम रवि वेल्लूरी, सीनियर डीसीएम नीलिमा सिंह मौजूद थी। जीएम ने गोमतीनगर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कानकोर्स एरिया, जन सुविधा केन्द्र, एस्केलेटर, साफ-सफाई, एटीवीएम, वाटर वेंडिंग मशीन, स्टेशन प्लेटफार्म, कैब-वे, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर व मैकेनाइज्ड लांड्री का निरीक्षण किया। -les diaplay board 2 first class hall -charbagh me aag 12556 ke guard mk mehrotra ne soochna di ki thermal power tpt siding ke pas khadiyo me aag. 8.18 par soochna fire grp aur rpk ko soochna. 8.50 par fire brigade aur 9.25 aag bujhi -13308 gs me dead body agyat ki maut -train late 15280 purabiya aath 13119 siyaldah delhi exp 5.30 14014 sadbhvana 6.30 13554 vaishali teen 13240 kota patna sava aat12369 kumbh sava do, -mp visited ljn -presentation dgm g ner rajesh tiwari division history Ajay mishra-mailani behraich gaze conversion Hari om pandey-ner doubling kab tak hogi poori, saaf sutahri bedsheet milni chahiye Anju bala-balamau sandeela ke beech bane rob Lambi doori ki traino me doctor ho Rajesh verma-stp aman sust jald honpoora, doon exp me milti hai gandi chadar. Panch packet khulwaye sab gandi Jaggu-hamsafar daily chale. Kapilvastu aur shravsti ke beech buddhist circuit Sharad tripathi- akbarpur station badhali par naraj, kabir ki janmsthali maghar ko tourist place banay Pushpendra hamirpur-rob rub me dm aur gram panchayat ki bhagidari ho. Manmana dhang na apnaye Bhola singh bulandshar- traino ke stoppage shehar me badhaye jaay. Swach bharat mission aur sansado ke patro ka jawad samay par Sambhal ke aage relwe line banaye Suresh chand angari- sujhao ke jawab samay seema ke tahat sansado ko se. Gm bole poori koshish karenge