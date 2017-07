KGMU आग: ट्रॉमा सेंटर पहुंचे CM योगी, अस्पताल की 1 यूनिट चालू

लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेन्टर में कल रात आग लगने के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है और अस्पताल का एक यूनिट चालू कर दिया गया है। इसी बीच सीएम योगी यहां हालात का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर यहां पहुंचे कुलपति डॉक्टर एमएलबी भट्ट ने कहा कि अभी हालत सुधरने में 5 से 6 दिन लगेंगे। हालांकि हॉस्पिटल की ग्राउंड फ्लोर की एक यूनिट चालू कर दी गई है। जिसमें 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। एमएलबी भट्ट के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री गोपाल जी टंडन और डीजीपी सुलखान सिंह भी ट्रामा सेंटर पहुंचे।

जानकारी के मुताबिक CM ट्रामा सेंटर से शताब्दी फेस टू पैदल ही पहुंचे। उन्होंने किसी भी तरीके की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया।



All patients have been relocated. Trauma Centre services will be restored in 24 hrs. Investigation is on: A Kumar, Principal Secy, Health pic.twitter.com/6ZL6zSKzXo