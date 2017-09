ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ का श्रीगोरक्षपीठ से था गहरा रिश्ता

अस्थल बोहर मठ के महंत और अलवर से सांसद ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ का श्री गोरक्षपीठ से गहरा रिश्ता नाता था। उनके निधन से नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों में शोक की लहर है।

श्री गोरक्षनाथ मंदिर में उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। गोरखनाथ मंदिर से महंत चांद नाथ का गहरा जुड़ाव था। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं पूर्व लोकसभा सांसद महंत अवेद्यनाथ के ब्रह्मलीन होने के समय उनकी सक्रिय उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। सभी ने गोरक्षपीठ और महंत अवेद्यनाथ से उनके गहरे संबंध को महसूस किया था।



उसके बाद भी जब ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थली पर उनकी प्रतिमा की स्थापना हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ भी शामिल हुए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में जब उदबोधन करना शुरू किया तो ब्रह्मलीन संत अवेद्यनाथ के प्रति अपने लगाव की चर्चा करते हुए भावुक हो रो पड़े थे।

गोरखनाथ मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि अक्सर महंत अवेद्यनाथ एवं उनके बाद के दिनों में महंत योगी आदित्यनाथ भी रोहतक जाया-आया करते थे। गोरखनाथ मंदिर में महंत चांदनाथ को स्नेह मिलता था, वे स्वयं भी यहां लोगों को स्नेह दिया करते थे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के द्वारिका तिवारी के एक सुपुत्र को अपने मेडिकल कालेज में डाक्टर की पढ़ाई कराई। हंत चांद का निधन शनिवार की रात 12 बजे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुआ। 61 वर्षीय महंत चांदनाथ कई दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन थे।

सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द किया गोरखपुर दौरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी कार्यक्रम के बाद गोरखपुर आने वाले थे। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने यहां सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। सीएम गोरखपुर में अध्यात्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक गृहस्त संत हनुमान प्रसाद पोद्दार के 125वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति द्वारा गीता वाटिका में इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं।

ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के अंतिम दर्शन कार्यक्रम में शामिल ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ एवं योगी आदित्यनाथ एवं अन्य

टिकट दिलाने में योगी आदित्यनाथ ने निभाई थी भूमिका



बाबा मस्त नाथ मठ के महंत चांदनाथ को राजनीति में लाने के पीछे योगी आदित्यनाथ एवं बाबा रामदेव की भूमिका रही। लोकसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ एवं बाबा रामदेव ने महंत चांदनाथ के टिकट की सिफारिस की थी। उन्हें अलवर सीट से टिकट मिला। इस पीठ से बाबा चांदनाथ के गुरू बाबा श्रेयोनाथ भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके थे।

Saddened by the demise of LS MP from Alwar, Mahant Chand Nath ji. He will be remembered for his rich social work. My deepest condolences: PM