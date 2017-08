CM योगी का तोहफा: 12 लाख गरीबों को दी जाएगी पक्की छत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 5129 शहरी गरीबों को पक्के मकान का तोहफा दिया। इसके लिए ढाई लाख रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक क्रेंद्र सरकार से दिए जाएंगे और एक लाख रुपए तक राज्य सरकार से दिए जाएंगे।

इसके अलावा जो लोग खुद घर बनाते हैं उन्हें घरों के लिए 1.20 लाख रुपये, शौचालयों के लिए 12,000 रुपये और 15,700 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 12 लाख गरीबों को पक्की छत दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसमें से 10 लाख घर ग्रामीण गरीबों के लिए और 2 लाख घर शहरी गरीब लोगों को दिए जाएंगे।

सीएम ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5129 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को 2015 में लागू किया था। पर प्रदेश की पूर्व सरकार ने केन्द्र की योजना को लागू नहीं किया क्योंकि इसका श्रेय केन्द्र की सरकार को चला जाता। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष तक पूर्व सपा सरकार को गरीब, किसान और महिलाओं के विकास से कोई मतलब नहीं था। पूरा कार्यकाल व्यक्ति और परिवार के विकास में गुजार दिया गया हैं। इसके चलते प्रदेश विकास के क्षेत्र में सबसे पिछले पायदान पर चला गया। अब प्रदेश सरकार विकास को नया आयाम दे रही है। आने वाले समय में सभी के पास अपना खुद का आशियाना होगा।

-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडीयू परिसर में दिया स्वीकृति प्रमाण पत्र

-नगर निगम और 4 नगर पंचायतों से बुलवाए गए थे आवास के लाभार्थी

-स्वच्छता अभियान को आंदोलन बना ले, भाग जाएगा इंसेफेलाइटिस

मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताते हुए कि शिलान्यास वाले कार्य में फरसाडाड़ पुल का एप्रोच मार्ग भी है। यह कार्य भाजपा के ही कार्यकाल में मंजूर हुआ था। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पिपराइच, पीपीगंज और बांसगांव टाउन एरिया के लाभार्थियों की सूची भी जल्द बना लें।

खत्म किया वीआईपी कल्चर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में सिर्फ 5 जिलों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों के मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। हालांकि ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन और फीडर बुरी हाल में हैं।

स्वच्छता अभियान को आंदोलन बनाएं, भाग जाएगा इंसेफेलाइटिस

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अगस्त क्रांति का दिन है, इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजो भारत छोड़ो का ऐलान किया था। इस अवसर संकल्प लेना होगा कि हम गंदगी को दूर भगाएंगे। सभी सांसद और विधायक अपने- अपने क्षेत्र के एक - एक गांव को गोद ले। इन गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाए। सरकार व्यक्ति शौचालय निर्माण के पूरा धन दे रही है। इसमे सभी को सहयोग करने की जरूरत है। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से हर साल मासूम असमय काल के गाल में समा जाते है। इस बीमारी का मुख्य कारण गंदगी है। अगर हम स्वच्छता को अपना लेते तो यह बीमारी धीरे- धीरे समाप्त हो जाएगी। हमे खुद सोचना चाहिए कि देश में जब ग्रेडिंग हुई तो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर बाराबंकी को 32 वां स्थान मिला है। इससे साफ है कि हम बहुत पीछे है, सभी को स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देना होगा।



12 लाख गरीबों को मिलेगा आवास: सुरेश खन्ना

नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के दस लाख और शहरी क्षेत्र के दो लाख गरीबों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गांव और शहर दोनों जगहों पर पात्रों का चयन किया जा रहा है। किसी भी गरीब को आवास के अभाव में बरसात और ठंड में खुले आसमान के नीचे जीवनयापन नहीं करने दिया जाएगा। श्री खन्ना ने कहा कि लाभार्थियों को तीन किस्तों में 2.50 लाख रुपये दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी निकायों के वार्ड में स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके जरिए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने 9 अगस्त की क्राति का चर्चा करते हुए कुद क्षण के लिए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर में अंतिम सांस ली थी और पहली सांस उनके गृह जनपद शाहजहांपुर में लिया था। जहां से वह विधायक हैं, गोरखपुर की धरती पर मौजूद होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही।