यूपीः बहराइच में बड़ा हादसा, सरयू नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत

यूपी के बहराइच में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां सरयू नदी में नाव पलटने से छह लोगो की डूबकर मौत हो गई। घटना सुबह चार बजे की बताई जा रही है। ये लोग नाव से कोतवाली देहात क्षेत्र में शनिवार को सरयू नदी के किनारे लगे मेला देखने जा रहे थे। नदी से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। मरने वालों में दो बच्चे और तीन गांवों के लोग शामिल है।

Bahraich: 6 dead, including 2 children, after a boat capsized in Saryu river in Behta; all the bodies recovered.