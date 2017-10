फतेहपुर सिकरीः विदेशियों पर हमला मामले में सुषमा स्वराज ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को फतेहपुर सीकरी में युवाओं के समूह द्वारा स्विटजरलैंड के एक युवा प्रेमी जोड़े पर हमला करने की खबर पर उत्तर प्रदेश सरकार से आज जानकारी मांगी।



सुषमा ने यह भी कहा कि उनका कायार्लय प्रेमी जोड़े से मिलेगा। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, 'मुझे अभी इस बारे में पता चला। मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मेरे अधिकारी अस्पताल में उनसे मिलेंगे।'



My officers will reach them in the hospital. /2