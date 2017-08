वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप: भारत के ज्ञानेंद्र दहिया पहुंचे प्री-क्वार्टर फाइनल में

वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप के एक अहम मुकाबले में भारत के ज्ञानेंद्र दहिया ने चीन के पहलवान लिबिन डिन्ग को 4-1 से हराया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में हुए इस मैच में ज्ञानेंद्र ने इस मैच को जीतने के साथ ही 55 किलोग्राम कैटेगरी के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

गौरतलब है कि पेरिस में खेली जा रही विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत का पहला दिन खराब रहा था। सोमवार को भारत के चार पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन एक भी पहलवान पहले दौर से आगे नहीं जा सका। चैम्पियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन में भारत के योगेश, गुरप्रीत सिंह, रविंदर खत्री और हरदीप ने हिस्सा लिया था। इन सभी खिलाड़ियों को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा है।

World Wrestling Championship: Gyanender Dahiya defeats China's Libin Ding by 4-1 to enter pre-quarter finals of 55 kg category.