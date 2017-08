Kerala Blasters से जुड़ा विश्व का यह दिग्गज डिफेंडर, जाहिर की खुशी

मैनचेस्टर युनाइटेड के फोरमर डिफेंडर वेस ब्राउन केरला ब्लास्टर्स में शामिल होंगे। केरला ब्लास्टर्स इंडियन सुपर लीग की चर्चित टीम है। केरला ब्लास्टर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह संकेत दिया है कि वेस ब्राउन संभवत: आईएसएल में खेल सकते हैं।

One of PLs most decorated players, @rmeulensteen1 's own, @WesBrown24 joins the Blasters family. ഇനി കളി മാറും! #KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/oPvS3lnxEC

ब्राउन 15 साल तक मैनचेस्टर युनाइटेड से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुकाबलों में टीम को जीत दिलायी। ब्राउन के केरला ब्लास्टर्स जुड़ने पर टीम के कोच ने खुशी जाहिर की है। ब्राउन का अनुभव केरला के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने में काम आयेगा, जो कि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है।

केरला ब्लास्टर्स से जुड़ने पर वेस ब्राउन ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दुनिया के बेस्ट फैन्स के सामने खेलने का अब और इंतजार नहीं कर सकता हूं। केरला जल्दी मिलेंगे..



I Cant wait to play in front of one of the best fans in the world. Kerala, See you soon! #indiansuperleague #newchallenge #excited