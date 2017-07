शर्मनाक: वीनस के कपड़ों पर एक अखबार ने की 'रेसिस्ट' टिप्पणी, मांगनी पड़ी माफी

5 बार की विंबडलन चैंपियन और ग्रैंडस्लैम फाइनल में इतिहास रचने के करीब पहुंच चुकी अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स खेल के इतर भी सुर्खियों में है। इस बार 37 साल की वीनस मैच के दौरान पहने अंडरगार्मेंट की वजह से चर्चा में है। 03 जुलाई को हुई मुकाबले के दौरान वीनस उस वक्त विवादों में आ गईं थीं जब मैच के दौरान उनकी पिंक कलर की ब्रा तस्वीरों में कैद हो गई। वीनस के कपड़ों पर अमेरिकी अखबार ने 'वॉल स्ट्रीट जनरल' ट्वीट कर दिया जिसपर बवाल मच गया। लोगों ने जब ट्वीट पर आपत्ति जताई तो अखबार को माफी मांगनी पड़ी।

A tweet promoting our story on Wimbledon's clothing rules was seen by some as insensitive. This wasn't our intent. We have deleted the tweet pic.twitter.com/3mi57XvhTX