Video : आखिरी क्यों बोल्ट से बोले कोहली, क्रिकेट खेलना हो तो मेरे पास आ जाना

रफ्तार के लिए मशहूर जमैका के रेसर उसेन बोल्ट जल्द ही रेसिंग ट्रैक से विदा लेंगे। बोल्ट करियर की आखिरी रेस के लिए इस सप्ताह लंदन में आईएएएफ विश्व चैंपियनशिप में उतरेंगे। बोल्ट की विदाई से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

बोल्ट के लिए कोहली ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसेन हम जानते हैं कि यह तुम्हारे करियर की आखिरी रेस है। हम सब तुम्हें रेसिंग ट्रैक पर मिस करेंगे। पूमा परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जब भी तुम्हें क्रिकेट खेलना हो तुम जानते हो कि मैं कहां मिलूंगा।

देखें वीडियो -

Doesn't matter if it's your last competitive race, you will always be #ForeverFastest on and off the track @usainbolt. @PumaCricket pic.twitter.com/9tLL8LT6e7