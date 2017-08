Pro Kabaddi: आज मैच में नजर आएंगी सनी लियोनी, देखें किस टीम को करेंगी चीयर्स

प्रो कबड्डी सीजन 5 का क्रेज लोगों में दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें अपने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं रहे हैं। फिल्म प्रमोशन के लिए प्रो कबड्डी अच्छा स्टेज बन चुका है। हर सेलिब्रिटी इन दिनों प्रो कबड्डी के मैच में फिल्म का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज बॉलीवुड की एक्ट्रेस सनी लियोनी भी प्रो कबड्डी का रुख कर रही हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद दी है। जी हां प्रो कबड्डी को ट्विटर हैंडल पर सनी का एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें वह आज प्रो कबड्डी मैच में नजर आ रही हैं।

दरअसल, अपनी आने वाली फिल्म 'बादशाहो' के प्रमोशन के लिए आज सनी प्रो कबड्डी में नजर आने वाली हैं। हालांकि, फिल्म में सनी का आइटम नंबर ही है, लेकिन फिर भी वह इसके प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। सनी ने कबड्डी के बारे में बात करते हुए बताया कि सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और मुझे याद है मेरे डेड ने मुझे कबड्डी सिखाने की काफी कोशिश की। इतना ही नहीं, मैंने मेरे अंकल को भी कबड्डी खेलते देखा और आज रात मैं प्रो कबड्डी मैच को लाइव देखने वाली हूं। मैं काफी एक्साइटिड हूं। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह यहां अपनी फिल्म बादशाहो के प्रमोशन के लिए आ रही हैं, जो कि 1 सितंबर को रिलीज हो रही है। कबड्डी को देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आती है, जब मेरे डेड और अंकल खेला करते थे। मैं बस अपने फैंस से यही कहना चाहूंगी कि आप आज रात का मैच एंजॉय करें। सनी ने आखिर में बोला कबड्डी कबड्डी ऑल द वे!

What’s got @SunnyLeone hooked onto #VivoProKabaddi? Find out that and more below, and catch the #VivoProKabaddi action LIVE, on Star Sports. pic.twitter.com/UCyiebkNnw