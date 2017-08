SummerSlam2017: विनर बनने के बाद बोले जिंदर महल, 'मैं हूं WWE का सबसे बड़ा चैंपियन'

भारतीय मूल के सुपरस्टार चैंपियन जिंदर महल ने एक बार फिर सिंह ब्रदर्स की मदद से शिंस्के नाकामुका को हराकर WWE चैंपियनशिप को बरकरार रखा। जिंदर ने जब से टाइटल जीता है तभी से 3 पीपीवी में इसे डिफेंड किया है।

जीत के बाद क्या बोले जिंदर...

जीत के तुरंत बाद जिंदर ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान सिंह ब्रदर्स भी उनके साथ थे। जिंदर ने कहा कि मैं सचमुच का महाराजा हूं। मैंने बड़े-बड़े चैंपियन्स को धूल चटाई हैं। मैं ही WWE का सबसे बड़ा चैंपियन हूं। (यहां देखिए वीडियो)

EXCLUSIVE: Don't even DARE question @JinderMahal​'s "methods" in retaining his #WWEChampionship at #SummerSlam​! @SinghBrosWWE pic.twitter.com/dMtJEVzYND