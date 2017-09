WOW: सेरेना ने ली बेटी के साथ पहली SELFIE, 3 घंटे में मिले साढ़े 4 लाख से ज्यादा LIKES

अमरीकी टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स ने अपनी बेटी की पहली फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा। सेरेना ने लिखा- 'Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories'। इस फोटो को महज 3 घंटे में ही साढ़े 4 लाख लाइक्स मिल चुके हैं।

पिता के नाम पर रखा बेटी का नाम...

सेरेना ने अपनी बेटी का नाम पिता के नाम पर ही रखा है। सेरेना के मंगेतर का नाम एलेक्सिस ओहानियन है और उनकी बेटी का नाम एलेक्सिस ओलम्पिया ओहानियन है। 35 साल की सेरेना ने 1 सितंबर को फ्लोरिडा में बेटी को जन्म दिया है। ये सेरेना और उनके मंगेतर एलेक्सिस का पहला बच्चा है। सेरेना की बच्ची का जन्म सीजेरियन ऑपरेशन से हुआ था।

प्रेग्नेंसी नहीं रोक सकी खेल

23 ग्रैंड स्लेम जीतने वाली सेरेना विलियम्स टेनिस के इतिहास में पहले ही अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन साल 2017 की जनवरी में प्रेग्नेंट होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग लेकर ग्रैंड स्लेम जीतकर उन्होंने फैंस को चौंका दिया था। सेरेना जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन में उतरने की योजना बनाने के बारे में बता चुकी हैं।