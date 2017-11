ISL: सलमान-कैटरीना ने की ग्रैंड एंट्री, साथ में किया डांस

कोच्चि के जवाहरलाल नहरू स्टेडियम में आज इंडियन सुपर लीग का आगाज हो गया। ISL के आगाज के दौरान सबकी निगाहें एक बार फिर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान और कैटरीना कैफ पर टिक गईं। जब लंबे आर्से के बाद दोनों ने साथ परफॉर्म किया। ISL का ये चौथा संस्करण है जिसकी शुरुआत सलमान और कैटरीना ने अपने परफॉर्मेंस के साथ की।

इंडियन सुपर लीग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों का एक वीडिया शेयर किया है। वीडियो में कैटरीना 'माई नेम इज शीला और धूम' के रिमिक्स गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। तो वहीं सलमान ने भी ISL में बड़े ग्रैंड तरीके से एंट्री की। सलमान कहते हुए नजर आ रहे हैं 'आज मैदान पर होगी चैंपियन्स की फाइट, इंडिया का जुनून है फुटबॉल'। बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मैच एटीके और केरल ब्लास्टर्स के बीच खेला जाएगा और इसके साथ ही टूर्नामेंट का चार महीने का सफर शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि सलमान और कैटरीना एक बार फिर बड़े पर्दे पर भी नजर आने वाले हैं। दोनों की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

