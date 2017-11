SHOCKING! सायना-सिंधु की जोड़ी से हारी लिन डैन-ली चोंग वेई की जोड़ी, देखें वीडियो

मुंबई में लीजेंड विजन के दौरान सायना नेहवाल और पी.वी. सिंधु की जोड़ी ने कमाल करते हुए दुनिया के टॉप शटलर में शुमार लिन डैन और ली चोंग वेई की जोड़ी को 5-4 से हराया। मैच के दौरान स्टेडियम सिंधु, सायना के नाम से गूंज रहा था। इस तरह से मैच महिला शटलर और पुरुष शटलर के बीच खेला गया था और सायना और सिंधु ने बाजी मार ली।

वहीं एक मिक्स्ड डबल्स मैच भी हुआ जिसमें सिंधु और लिन डैन की जोड़ी ने सायना और ली चोंग वेई की जोड़ी को हराया। मैच देखने के लिए काफी दर्शक मौजूद थे। इस मैच के बाद सिंधु और सायना के बीच सोशल मीडिया पर कुछ डिसकशन भी हुआ। दोनों ही इस मैच को जीतकर काफी खुश नजर आईं।

मैच की क्लिप बैडमिंटन अपडेट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई। सिंधु ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा, 'हम (मैं और सायना) लिन डैन और ली चोंग वेई के खिलाफ आखिरकार आखिरी प्वॉइंट जीत गए।' आपको बता दें कि ऐसी खबरें आती रही हैं कि सायना और सिंधु के बीच थोड़ी दूरियां रहती हैं। हालांकि इस मैच में दोनों की जुगलबंदी देखने लायक रही, साथ ही मैच के बाद सोशल मीडिया पर चला डिसकशन हेटर्स का मुंह बंद करने के लिए काफी है।

Yayyyy we ( @nsaina ) finally won that last point against linDAN n leechongweiofficial… https://t.co/y49FlcfETS