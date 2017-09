World Cup से पहले हटाए गए इंडियन हॉकी टीम के कोच, खराब परफॉर्मेंस बनीं वजह

इंडियन हॉकी टीम के कोच रोएलांट ऑल्टमैंस को उनके पद से हटा दिया गया है। पिछले 2 सालों में टीम की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए हॉकी इंडिया (एचआई) ने ये फैसला लिया गया है। हॉकी इंडिया की तरफ से जारी एक बयान में ये बात सामने आई है कि वो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे जिससे टीम भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जब तक नया कोच नियुक्त नहीं होता उनकी जगह हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन टीम को गाइड करेंगे।

Roelant Oltmans role in improving the teams’ overall fitness & cohesiveness appreciated: Hockey India

रोएलांट ऑल्टमैंस को साल 2015 में आधिकारिक तौर पर सीनियर राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो टीम के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर थे। उनसे पहले पॉल वैन एस्स टीम के कोच थे जिन्हें विवादास्पद तरीके से उनके पद से अलग किया गया था।

High Performance Director, David John in the interim will take charge till a suitable replacement is found: Hockey India