TWEETS: सिंधु ने PM मोदी को समर्पित की जीत, सचिन और सहवाग को दिया ये जवाब...

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को कोरिया ओपन का खिताब जीता। कोरिया ओपन खिताब जीतने वाली सिंधु पहली भारतीय शटलर भी बनीं। इस स्टार शटलर ने अपना खिताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। सिंधु ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वो अपनी जीत प्रधानमंत्री को डेडिकेट करती हैं।

I dedicate this Victory for our beloved Prime Minister Shri Modiji on his Birthday for his untiring and self less services to our Country. https://t.co/frsNmZvtkK