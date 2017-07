Pro kabaddi 2017: तेलुगु टाइंटस ने तमिल थलाइवा को दी मात, 32-27 से हराया

प्रो कबड्डी लीग 2017 के सीजन 5 की शुरुआत हो चुकी है। लीग की शुरुआत करने वाली टीम थी तमिल थलाइवा और तेलुगु टाइटंस। कबड्डी का यह मैच गचीबावली स्टेडियम में खेला गया और दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई। मैच की शुरुआत में दोनों टीमें बराबरी पर थी। लेकिन धीरे-धीरे मैच रोमांचक होता गया और तेलुगु टाइटंस ने थलाइवाज की टीम को पछाड़ना शुरू कर दिया। एक बार पीछे होने के बाद टीम फिर से टीम की बराबर नहीं पहुंच पाई और 32-27 से हार गई।

