U-17 FIFA: प्रधानमंत्री मोदी ने अंडर-17 टीमों को दी शुभकामनाएं, कही ये खास बात

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हो रही सभी टीमों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में सभी टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फीफा में भाग लेने वाली सभी टीमों का स्वागत और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत मजेदार साबित होगा।

A warm welcome and best wishes to all teams taking part in the @FIFAcom. I am sure #FIFAU17WC will be a treat for football lovers.