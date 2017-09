रचा इतिहास: जापान की ओकुहारा को हराकर पी.वी सिंधु ने लिया बदला, ट्विटर पर मिली बधाई

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन में जापान की ओकुहारा को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 22-20, 11-21, 21-18 से हराकर कोरिया ओपन सुपर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ओलंपिक में सिल्वर जीत चुकी पी वी सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नोजोमी ओकुहारा को एक घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में करारी मात दी। इसके साथ ही सिंधु ने एक बार इतिहास रच कर, ओकुहारा से पिछले महीने का बदला ले लिया। बता दें कि पिछले महीने हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ओकुहारा ने सिंधु को हराकर चैंपियशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी।

बता दें कि सिंधु का मुकाबला सेमीफाइनल में चीन की बिंजिआओ को 21-10, 17-21,21-16 से हराया। इस मुकाबले में सिंधु की जबर्दस्त शुरूआत रही थी। उन्होंने पहला गे 16 मिनट में ही जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर तीसरे गेम में वापसी करते हुए चीनी शटलर को हराया। पीवी सिंधु की जीत पर यू.पी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई बड़ी हस्तियों ने बधाई दी है।

T 2550 - YEEEEEAAAHHHHHH !! SHE HAS DONE IT !! PV SINDHU WINS THE SUPER SERIES, IN KOREA .. 1ST INDIAN TO DO SO .. SWEET REVENGE !! 🇮🇳🇮🇳🌹🙏 pic.twitter.com/032W8vxdJX