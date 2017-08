OMG! 1600 करोड़ की डील के साथ नेमार जाएंगे पीएसजी के साथ, बार्सिलोना रोक सकता है करोड़ों का भुगतान

स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने इस खबर को पुख्ता करते हुए बताया कि नेमार ने बुधवार को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया और वो जल्द ही क्लब को छोड़ कर पेरिस सैंट-जर्मैन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं।

मंगलवार को चीन में हुए एक प्रोमोशनल इवेंट से केटेलोनिया लौटे नेमार पीएसजी से जुड़ने की कयासों के बीच बुधवार को ट्रेनिंग के लिए लौटने वाले थे।

खबरों के मुताबिक नेमार को बार्सिलोना के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचते हुए देखा भी गया था। लेकिन क्लब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई कि नेमार ने कोच के परमिशन से बुधवार को ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया।

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive