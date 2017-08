SUPER FUNNY! मैनचेस्टर युनाइटेड के इस फुटबॉलर का जमकर बना मजाक, ऐसे दिया जवाब...

मैनचेस्टर युनाइटेड के मिडफील्डर मरोने फेलानी की एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। मैच के दौरान फेलानी के एक हेडर की फोटो है, जिसमें उनका पूरा चेहरा हिला हुआ दिख रहा है।

इस फोटो को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। फेलानी ने खुद भी इस फोटो को शेयर किया और खुद पर बने मजाक के लिए शुक्रिया भी कहा। यूएफा सुपर कप में रियल मेड्रिड के खिलाफ मैच के दौरान इस फोटो को क्लिक किया गया था। फेलानी ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'उन सभी लोगों को शुक्रिया जिन्होंने ये फोटो शेयर की और मुझे भेजी।'

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38