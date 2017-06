फ्रेंच ओपन: सिमोना हालेप को हराकर वुमन सिंगल की विनर बनीं येलेना ओस्टापेंको

लातविया की गैरवरीयता प्राप्त टेनिस प्लेयर येलेना ओस्टोपेंको ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला एकल फाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद तीसरी वरीय सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता।

बीस साल ओस्टापेंको ने यह कड़ा मुकाबला 4-6, 6-4, 6-3 से जीता। वह रोलां गैरां में खिताब जीतने वाली पहली गैर वरीय और सबसे कम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई हैं। लातविया की वह पहली खिलाड़ी है जिसने कोई ग्रैंडस्लैम खिताब जीता।

1997 के बाद सबसे कम उम्र की फ्रेंच ओपन विजेता

यही नहीं वह इवा मजोली (1997) के बाद सबसे कम उम्र की फ्रेंच ओपन विजेता है और गुस्तावो कुएर्टन के बाद पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने ग्रैंडस्लैम में पदार्पण टूर स्तरीय खिताब जीता। कुएर्टन ने 1997 में रोलां गैरां पर ही यह कमाल दिखाया था।

