INDvsWI: चैंपियंस ट्रॉफी की टी-शर्ट पहन के बैटिंग करने उतरे युवराज, पब्लिक ने ऐसे उड़ाया मजाक

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह जब मैदान पर उतरते हैं तो सामने कितना भी धाकड़ बल्लेबाज हो उसकी भी हालत खराब जरूर हो जाती है। क्योंकि यूवी अगर फॉर्म में हों तो बॉल मैदान के बाहर ही दिखता है। लेकिन रविवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में युवराज ने जो किया उसके बाद उनका सोशल मीडिया पर मजाक बन गया।

दरअसल मामला ये है हुआ कि युवराज जब वेस्टइंडीजे के खिलाफ बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। जबकि टीम मैनेजमेंट लगभग हर टूर्नामेंट के लिए नई टीशर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन युवराज ने ऐसा क्यों किया था ये किसी को पता नहीं चला। हालांकि बाद में युवराज जब फिल्डिंग के लिए लौटे तब वो नई टी-शर्ट पहन कर आए. लेकिन सोशम मीडिया की नजर उनके टी-शर्ट पर चली गई और लोगों ने इनके मजे ले लिए।

कुछ ऐसे कमेंट्स आए-



इन्होंने लिखा कि, युवराज सिंह वेस्टइंडीज को ये फील कराना चाह रहे थे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं थे।'

Yuvraj Singh did not want West Indies to feel left out of the Champions Trophy #WIvInd pic.twitter.com/hQ9u3G2zJw